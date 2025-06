Cinebiografia sobre Ney Matogrosso lidera audiência na Netflix

SÃO PAULO - A cinebiografia de Ney Matogrosso, "Homem com H", se tornou um fenômeno de audiência poucos dias após sua chegada à Netflix.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Lançado no catálogo da plataforma na última terça-feira (17), o longa rapidamente assumiu a liderança entre os filmes mais assistidos do streaming no Brasil, consolidando o interesse do público pela história do icônico cantor brasileiro.





Além do sucesso online, a produção dirigida por Esmir Filho também tem tido um bom desempenho nos cinemas. Desde a estreia nas telonas, no dia 17 de maio, mais de 163 mil ingressos foram vendidos, e o filme já acumula cerca de R$ 345 mil em bilheteria, segundo dados do Box Office.

Publicidade





Atualmente, "Homem com H" figura entre os dez filmes mais assistidos do país, ao lado de títulos como "Como Treinar o Seu Dragão", "Lilo & Stitch", "Bailarina" e "Premonição 6: Laços de Sangue".





A produção mergulha em diferentes fases da vida de Ney Matogrosso, desde a juventude marcada por tensões com o pai militar até a ascensão artística como vocalista do grupo Secos e Molhados.

Publicidade





A narrativa também aborda de maneira sensível e sem pudores suas relações afetivas e seu papel como símbolo da liberdade de expressão, sobretudo nos anos de repressão da ditadura militar.





Jesuíta Barbosa interpreta Ney com entrega e intensidade, sendo elogiado pela crítica pela composição cuidadosa do personagem. O elenco ainda conta com Hermila Guedes, Bruno Montaleone, Jullio Reis e Rômulo Braga, que ajudam a dar vida às memórias e dilemas de uma das figuras de sucesso da música brasileira.





Leia também: