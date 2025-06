FPF já definiu datas dos jogos decisivos da segundona

A divisão de acesso do Campeonato Paranaense afunilou no último final de semana e definiu os quatro times que vão brigar pelas duas vagas na elite do Estadual do ano que vem. Nacional, Galo Maringá, Paranavaí e Foz do Iguaçu venceram as disputas contra Patriotas, Toledo, Laranja Mecânica e Batel, respectivamente, e estão nas semifinais.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) já definiu datas e horários dos jogos decisivos. No sábado (28), Paranavaí e Foz disputam o jogo de ida no Waldemiro Wagner, em Paranavaí, às 15h30. A volta será no dia 6 de julho, domingo, às 15h, no ABC, em Foz do Iguaçu. Nacional e Galo Maringá, por sua vez, disputam a ida no domingo (29), às 15h30, no José Carlos Galbier, em Campo Mourão, com a volta marcada para o dia 5 de julho, sábado, às 15h30, no Willie Davids, em Maringá.





Os classificados

Publicidade





O primeiro a garantir a vaga foi o Nacional, que venceu o Patriotas por 1 a 0 em Campo Mourão e empatou por 1 a 1 em Paranaguá, no sábado (21). No domingo, o Galo Maringá confirmou seu favoritismo e venceu o Toledo mais uma vez, no Willie Davids. No total, o agregado foi de 10 a 0 para o time maringaense.





Quem também venceu os dois jogos foi o Foz, que já havia conseguido o triunfo no jogo de ida contra o Batel, por 1 a 0, em Guarapuava, e venceu em casa, na volta, por 4 a 2. Mas o principal drama das quartas de final foi vivido pelo Paranavaí, que por pouco não deixou a vaga escapar. Após vencer o Laranja Mecânica na ida, em Arapongas, por 3 a 2, o campeão paranaense de 2007 perdeu em casa por 2 a 1 - marcando seu gol aos 46 minutos do segundo tempo - e só conseguiu a classificação à semi nas penalidades máximas.





Leia também: