Celebrei a indicação ao Globo de Ouro, mas as chances são nulas, diz Fernanda Torres

Aliviada, zen, e sem discurso pronto. Fernanda Torres, indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz dramática por "Ainda Estou Aqui", conta que só disputar a categoria é motivo de celebração, embora veja a vitória como algo quase impossível.





"A chance de alguém falando português levar um prêmio desse tamanho é praticamente nula", diz ela à reportagem de um hotel em West Hollywood. "Só de estar indicada para uma categoria tão incrível, de atriz em drama, eu já estourei meu champanhe. Então amanhã (domingo, 5) eu vou para lá com uma sensação de dever cumprido."





Ela disputa na mesma categoria onde concorrem nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Tilda Swinton, que também tiveram reconhecimento ao longo do ano por seus trabalhos.





"É um ano muito difícil. Eu costumo dizer que para ser justo tinha que ter dez indicações de mulher por prêmio. Você vê que até varia tanto de prêmio para prêmio, umas atrizes ganham aqui, outras ali. Está variando muito porque são muitas performances em filmes muito diferentes e muito bons."





Vitoriosa ou não, Torres estará ao lado de Walter Salles, diretor do longa onde ela vive Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, e outros colegas da produção, como Selton Mello. Eles estão desde setembro fazendo campanha para o filme na temporada de premiações, após o longa ter estreado no Festival de Veneza e levado o prêmio de melhor roteiro.





"Quando começamos a campanha, vi que a onda ia crescer, e eu me preparei para ser zen. Até agora tenho ido bem", diz, completando que nem preparou discurso no caso de ganhar na noite de domingo.





Nos últimos dias, passou por uma maratona de provas de roupas para o tapete vermelho da cerimônia. "O tapete vermelho é uma indústria paralela nessas grandes premiações", diz ela. "As marcas disponibilizam e é uma troca. Você tem que gostar e elas têm que gostar de você. Às vezes você ama a marca, mas talvez ela não tenha nada naquele momento porque está entre coleções."





Torres chuta ter experimentado cerca de 30 vestidos só nesta sexta, pensando em diversas ocasiões da sua agenda. "Às vezes acha maravilhoso, mas não cabe, não fica, não é você."





Neste sábado, ela também foi destaque na publicação W Magazine, dedicada à moda e às artes em geral, onde foi considerada parte da "realeza brasileira", graças ao fato de ser filha de Fernanda Montenegro, única brasileira também indicada à mesma categoria do Globo de Ouro.





"Foi super importante ter feito [a entrevista], foi um dia incrível", diz. "Estava o Daniel Craig saindo, e a Angelina Jolie entrando, a Zoe Saldaña se maquiando, e você ali e por um filme sobre a Eunice Paiva. É tão bonito que a gente esteja aqui pelas mãos dessa mulher."