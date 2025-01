Quem é Nikki Glaser, anfitriã do Globo de Ouro que irritou Taylor Swift com suas piadas

Ela ganhou fama esculachando o ex-marido de Gisele Bündchen num programa ao vivo. Tampouco poupou Taylor Swift de comentários cáusticos, embora tenha gasto quase US$ 100 mil - algo como R$ 615 mil - em ingressos na turnê da cantora. Com fama de sem filtros, foi classificada como uma comediante mais grosseira que Ricky Gervais.



Nikki Glaser é a comediante da vez em Hollywood. E o próximo domingo (5) à noite será a sua prova de fogo como mestre de cerimônia nos prêmios do Globo de Ouro.

Ela tem feito a lição de casa: disse que já testou o material da apresentação em 93 shows em clubes de comédia nos EUA nos últimos três meses. E entre quinta e a noite de domingo, disse que faria outros nove stand-ups em Los Angeles para afinar as piadas.



É um processo bem diferente da festa de 2024, quando o apresentador Jo Koy justificou a performance ruim por ter tido apenas dez dias de preparo.

"É um processo interessante, meio secreto, mas confio no meu público", diz Glaser, 40 anos, que também tem um podcast e já apresentou alguns reality shows. "Se eles riram da piada e ouvirem a mesma no domingo à noite, eles podem se orgulhar e dizer por aí que me ajudaram a criá-la."



A comediante estrela o stand-up "Someday You'll Die", da HBO, que disputa o Globo de Ouro com Jamie Foxx, Seth Meyers, Adam Sandler, Ali Wong e Ramy Youssef. O programa, no qual ela começa falando sobre não ter filhos e zoa suas amigas que são mães, foi indicado também ao Emmy e concorre ao Grammy de melhor álbum de comédia.

Glaser virou convidada obrigatória nos shows de humor conhecidos como "roast" - literalmente, um assado. Uma celebridade é paga para sentar e ouvir uma série de comediantes fazendo piadinhas sobre sua vida, às vezes, pesadas.



Ela estava no "roast" de Rob Lowe, Bruce Willis, Alec Baldwin e de Tom Brady, este último realizado no ano passado e que os rumores apontam que foi o responsável pelo convite para a comediante liderar a noite do Globo de Ouro. "As pessoas viram do que eu era capaz", afirma ela.

No programa com Brady, Glaser brincou com o fato de que sua ex-mulher estava namorando um professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, de quem está hoje grávida. "A única coisa mais estúpida de ter concordado com esse 'roast' foi quando você disse: 'Hey baby, por que você não tenta fazer jiu-jitsu?' Deve doer muito", disse Glaser no especial.



Mas o "assado" de domingo não deve queimar. Apesar de ter sido chamada de "mais grosseira" que Ricky Gervais pelo jornal The Telegraph, Glaser é muito mais diplomática. Ela se desculpou com Taylor Swift pelos comentários que fez sobre seu peso, e afirmou que se arrependeu de ter colocado Gisele Bündchen no meio das piadas sobre Brady.

