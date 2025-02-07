Ainda Estou Aqui é eleito melhor filme do Brasil por associação de críticos

O filme de Walter Salles "Ainda Estou Aqui" indicado em três categorias do Oscar 2025 foi eleito o melhor longa do Brasil em 2024 pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).
Vencedores do Prêmio Abraccine 2024 foram anunciados na noite desta quarta-feira (5) em transmissão no YouTube. Eles foram definidos por votação feita com mais de 180 críticas e críticos das cinco regiões do Brasil.
Eram três categorias: Melhor Longa Brasileiro, vencido por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles; Melhor Longa Estrangeiro, que ficou com "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet; e Melhor Curta ou Média Brasileiro que teve um empate entre "Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho", de Allan Ribeiro, e "Quando Aqui", de André Novais Oliveira.
Fundada em 2011, a Abraccine foi a primeira entidade de representação a nível nacional reunindo críticos de cinema brasileiros do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Veja a seguir os 10 melhores filmes em cada categoria.
TOP 10 LONGA-METRAGEM BRASILEIRO (EM ORDEM ALFABÉTICA):
- "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles (1º lugar);
- "Cidade; Campo", de Juliana Rojas;
- "O Dia que te Conheci", de André Novais Oliveira;
- "Estranho Caminho", de Guto Parente;
- "A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes;
- "Greice", de Leonardo Mouramateus;
- "Malu", de Pedro Freire;
- "Motel Destino", de Karim Aïnouz;
- "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges;
- "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.
TOP 10 CURTA OU MÉDIA-METRAGEM BRASILEIRO
- "Cavaram uma Cova no meu Coração", de Ulisses Arthur;
- "Dona Beatriz ?zîmba Vita", de Catapreta;
- "Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho", de Allan Ribeiro (1º lugar);
- "Fenda", de Lis Paim;
- "Kabuki", de Tiago Minamisawa;
- "A Menina e o Pote", de Valentina Homem;
- "Quando Aqui", de André Novais Oliveira (1º lugar);
- "Samuel Foi Trabalhar", de Janderson Felipe e Lucas Litrento;
- "A Sua Imagem na Minha Caixa de Correio", de Silvino Mendonça;
- "Vollúpya", de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr.
TOP 10 LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO
- "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet (1º lugar);
- "Dias Perfeitos", de Win Wenders;
- "Jurado Nº 2", de Clint Eastwood;
- "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos;
- "O Quarto ao Lado", de Pedro Almodóvar;
- "Rivais", de Luca Guadagnino;
- "A Substância", de Coralie Fargeat;
- "Tudo que Imaginamos como Luz", de Payal Kapadia;
- "Vidas Passadas", de Celine Song;
- "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer.
