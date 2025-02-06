'Emilia Pérez': a última polêmica dos cinemas estreia em Londrina

ESTREIA/DRAMA

EMILIA PÉREZ

Direção: Jacques Audiard. Elenco: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez. Uma advogada altamente qualificada e insatisfeita com sua carreira em uma firma que encobre crimes, encontra uma oportunidade única de mudar de vida. Cansada de desperdiçar seus talentos, ela recebe uma proposta do chefe de um cartel, Juan Del Monte, que deseja se aposentar e desaparecer, deixando para trás sua identidade criminosa. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 14h20, 22h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) – 16h35, 21h45. Cine Royal Plaza (de quinta a quarta) - 14h00. Espaço Villa Rica - quinta-feira: 18h00, sexta-feira: 18h00, sábado: 16h00, domingo: 14h30, terça-feira: 18h00.

ESTREIA/TERROR

ACOMPANHANTE PERFEITA

Direção: Drew Hancock. Elenco: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage. Iris e Josh vivem um romance digno de cinema. Para aproveitar um fim de semana especial, eles viajam para uma luxuosa casa de campo com amigos, buscando descanso e diversão. No entanto, o que deveria ser um retiro tranquilo se transforma em um verdadeiro pesadelo quando uma revelação inesperada muda tudo: Iris é, na verdade, um robô. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 21h20, 20h00, 22h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) – 15h00, 17h10, 19h20, 21h30. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) – 14h30, 16h50, 19h10, 2h130. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 14h40, 16h50, 19h00, 21h10. Cine Royal Plaza (de quinta a quarta) - 21h20, 19h20.

ESTREIA/AÇÃO

BLINDADO

Direção: Justin Routt. Elenco: Sylvester Stallone, Jason Patric, Dash Mihok. Um experiente guarda de segurança blindado e seu filho adolescente realizam uma rotina aparentemente comum: transportar valiosos carregamentos entre bancos. No entanto, essa missão se transforma em um pesadelo quando uma gangue de assaltantes implacáveis. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 21h15, 22h00. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 18h30, 20h30.

AVENTURA

O MARAVILHOSO MÁGICO DE OZ - PARTE 1

Direção: Igor Voloshin. Elenco: Svetlana Khodchenkova, Sofya Lebedeva, Yuri Kolokolnikov. Em O Maravilhoso Mágico de Oz, a clássica história ganha uma nova adaptação, acompanhando a jornada de Ellie (Ekaterina Chervova) e seu fiel cachorro, Totoshka, após serem levados por um furacão conjurado pela bruxa malvada Gingema (Vasilina Makovtseva). Transportados para o paísmágico dos Munchkins, Ellie descobre que sua única chance de voltar para casa é buscar a ajuda do poderoso Mágico na Cidade das Esmeraldas. Seguindo a estrada de tijolos amarelos, ela encontra companheiros igualmente determinados: o Espantalho, que deseja um cérebro; o Homem de Lata, que sonha em ter um coração; e o Leão Covarde, que almeja coragem. Juntos, enfrentam desafios e perigos, enfrentando forças sombrias enquanto criam um vínculo de amizade e descobrem sua força interior. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 13h00. Cine Royal Shopping (de quinta a quarta) – 15h20.





SUSPENSE

COVIL DE LADRÕES 2





Direção: Christian Gudegast. Elenco: Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr., Evin Ahmad. Uma troca de lealdade coloca Big Nick (Gerard Butler) e Donnie (O'Shea Jackson Jr.) do mesmo lado numa operação perigosa. Em Covil de Ladrões 2, Big Nick está à procura de Donnie, que escapou da Europa e está planejando seu próximo plano: roubar uma carga de diamantes que equivale a mais de 800 milhões de euros do Centro de Diamantes, o prédio mais seguro da Europa Continental. Dessa vez, porém, Big Nick não está atrás de capturá-lo, mas sim está determinado a fazer parte do elaborado assalto organizado por Donnie e seu grupo, Os Panteras, deixando para trás seus dias de policial e xerife. O que ninguém imaginava era que, mergulhados no mundo complexo e imprevisível dos ladrões de pedras preciosas, o esquema deles envolveria os diamantes de outra máfia. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 14h10. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 21h25. Cine Royal Shopping (de quinta a quarta) – 21h00, 16h00.





TERROR

O HOMEM DO SACO





Direção: Colm McCarthy. Elenco: Sam Claflin, Antonia Thomas, Sharon D. Clarke. Uma lenda feita para assustar crianças malcriadas pode não ser apenas uma fábula no fim das contas. Em O Homem do Saco, uma família vive um pesadelo após serem perseguidos por uma criatura mitológica maligna, o Homem do Saco. Patrick McKee (Sam Claflin) acaba de retornar para sua cidade natal com seu filho Jake (Caréll Rhoden) e sua mulher Karina (Antonia Thomas). Quando era criança, o pai de Patrick costuma contar, para ele e seu irmão Liam, a história desse monstro que levava crianças inocentes numa sacola e as devorava. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 21h45. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 21h15. Cine Royal Shopping (de quinta a quarta) – 21h20.





COMÉDIA

ANORA





Direção: Sean Baker. Elenco: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov. Em Anora, longa dirigido e escrito por Sean Baker, acompanhamos a jovem Anora (Mikey Madison), uma trabalhadora do sexo da região do Brooklyn, nos Estados Unidos. Em uma noite aparentemente normal de mais um dia de trabalho, a garota descobre que pode ter tirado a sorte grande, uma oportunidade de mudar seu destino: ela acredita ter encontrado o seu verdadeiro amor após se casar impulsivamente com o filho de um oligarca, o herdeiro russo Ivan (Mark Eidelshtein). Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 19h10. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) – 21h50. Cine Royal Shopping (de quinta a quarta) – 21h10





SUSPENSE

CONCLAVE





Direção: Edward Berger. Elenco: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini. O papa está morto e agora é preciso reunir o colégio de cardeais para decidir quem será o novo pontífice. Em Conclave, acompanhamos um dos eventos mais secretos do mundo: a escolha de um novo Papa. Lawrence (Ralph Fiennes), conhecido também como Cardeal Lomeli, é o encarregado de executar essa reunião confidencial após a morte inesperada do amado e atual pontífice. Sem entender o motivo, Lawrence foi escolhido a dedo para conduzir o conclave como última ordem do papa antes de morrer. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 16h40. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) – 19h10, 21h40. Cine Royal Shopping (de quinta a quarta) – 16h30, 18h50.





DRAMA



AINDA ESTOU AQUI





Direção: Walter Salles. Elenco: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello. Ainda Estou Aqui é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice (Fernanda Torres/Fernanda Montenegro) se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 16h15, 19h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) – 16h10, 19h00, 21h50. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) – 12h30, 15h30, 16h15, 18h40, 20h25, 21h40. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 18h45. Espaço Villa Rica - quinta-feira: 20h40, sexta-feira: 20h40, sábado: 18h40, domingo: 17h15, terça-feira: 20h40.



