'Ainda Estou Aqui' entra na lista de pré-indicados ao BAFTA, o 'Oscar britânico'

Conhecido como o "Oscar britânico", a principal premiação de cinema do Reino Unido divulgou a lista de pré-indicados de 2025 ao BAFTA. Entre os concorrentes da categoria de filmes em língua não inglesa da Academia Britânica de Cinema e Televisão está "Ainda Estou Aqui".





Concorrem com a produção de Walter Salles o indiano "Tudo que Imaginamos como Luz" e "Emila Pérez", falado em espanhol.





A divulgação desta sexta-feira (3) é a rodada inicial de pré-seleção. Os votantes da premiação têm até o dia 10 para depositarem suas escolhas.





As indicações oficiais vão ser feitas no dia 15, por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube. Os vencedores vão ser anunciados em 16 de fevereiro, no Royal Festival Hall do Southbank Centre, em Londres.

A primeira premiação internacional do ano acontece no próximo domingo (5) e é o Globo de Ouro. "Ainda Estou Aqui" disputa melhor filme em língua não inglesa e melhor atriz em filme dramático, com Fernanda Torres.





A entrega do prêmio será transmitida à partir das 22h no serviço de streaming Max e no canal TNT, do pacote a cabo.