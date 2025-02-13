'Ainda Estou Aqui' vence prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Dorian Awards

O filme "Ainda Estou Aqui" venceu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no 16º Dorian Awards. A premiação anunciou os vencedores na manhã desta quinta-feira (13).
A premiação é composta por profissionais dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, organizada pela Sociedade de Críticos de Entretenimento LGBTQ.
Quem levou o prêmio na categoria de Melhor Filme foi "A Substância", estrelado por Demi Moore.
