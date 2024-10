Anne Hathaway confirma 'O Diário da Princesa 3'

Aos 41 anos, Anne Hathaway estará de volta na pele de Mia Thermopolis em "O Diário da Princesa 3". A própria atriz revelou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira (4).



O terceiro filme, ainda sem previsão de estreia, será dirigido por Adele Lim. "Milagres acontecem. De volta a Genovia. O conto de fadas continua", escreveu Anne na postagem.

No filme original, de 2001, Mia é uma adolescente nerd e desajeitada que se descobre a herdeira do trono do país fictício Genovia. Sua avó, a rainha, é interpretada por Julie Andrews, hoje com 89 anos.



Em 2005, a Disney lançou uma sequência do filme, que mostra o casamento de Mia. O enredo do terceiro longa ainda não foi divulgado, mas segundo a revista Variety, a expectativa é que a trama traga os novos desafios de Mia após assumir o posto de rainha.



O filme é baseado na série de livros de mesmo nome, da escritora americana Meg Cabot, com mais de dez volumes. O primeiro livro foi publicado em 2000.