'Assalto à Brasileira': do Calçadão de Londrina ao cinema nacional

O que é a vida real? E a ficção? Fatos da vida real e cinema baseado nesses fatos – mas acrescidos de elementos ficcionalizados – têm uma relação complexa e de mão dupla: o cinema se baseia na realidade para criar suas narrativas, muitas vezes dramatizando histórias reais ou explorando questões sociais; e, por sua vez, pode causar um impacto profundo na vida real, influenciando valores, ideias e experiências humanas, tanto por meio da ficção quanto pela representação da própria realidade.





Estas considerações vem a propósito do lançamento, na última quinta feira (18) no 58º Festival de Cinema de Brasília, do longa-metragem “Assalto à Brasileira”, de José Eduardo Belmonte. O filme, que tem apoio da FOLHA, traz o ator Murilo Benício no papel do repórter Paulo Ubiratan, e Christian Malheiros como Moreno, o chefe do bando que realizou um assalto que entrou para a história.





O filme, baseado no livro-reportagem do escritor londrinense Domingos Pellegrini (lançado em 1988 e no momento em relançamento pela editora Faria e Silva), teve filmagens em locações em Londrina no final do ano passado. Portanto, está incluído no rol dos “baseados em fatos reais” ou, como o espectador brasileiro foi educado desde sempre pela colonização hollywoodiana, “based on a true story”. Assista ao trailer abaixo:



