Assalto à Brasileira: produção sobre histórico roubo a banco de Londrina ganha trailer

O longa-metragem "Assalto à Brasileira", de José Eduardo Belmonte, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (17). Nas cenas, é possível vislumbrar os personagens da trama e a ambientação da produção cinematográfica, que retrata uma Londrina da década de 1980.





Protagonizado por Murilo Benício, o enredo do filme é baseado no histórico caso do assalto ao banco Banestado. Na época, sete homens armados invadiram a agência bancária - que ficava no Calçadão de Londrina (Região Central) - e, por sete horas, fizeram 300 reféns. O assalto foi considerado um dos maiores da história do país.





Benício dá voz e rosto ao jornalista da Folha de Londrina Paulo Ubiratan, que participou ativamente do assalto como mediador entre os criminosos e as forças policiais. Também participaram do elenco nomes como Robson Nunes, Paulo Miklos, Christian Malheiros e Fernanda de Freitas.

Contada pelo londrinense Domingos Pellegrini - no livro homônimo em que a produção se baseia - a obra de Belmonte deve abordar os diversos momentos cômicos e de humor ácido da história original.





O longa teve sua pré-estreia nesta quinta-feira (18), durante a Mostra Competitiva Nacional do 58º Festival de Brasília. A próxima exibição será no dia 28 deste mês, na Mostra Vertentes da 19ª CineBH, em Belo Horizonte.

Ainda sem data definida para chegar a Londrina, a sessão de "Assalto à Brasileira" deverá ser em outubro, durante o Festival Kinoarte, informou o produtor executivo da Santa Rita Filmes, Marcelo Braga.



