Cine Teatro Ouro Verde em Londrina exibe filme 'Transtorno Explosivo' nesta semana

O Cine Teatro Ouro Verde exibe nesta semana em Londrina o filme Transtorno Explosivo. As sessões são segunda (23), terça (24) e quarta-feira (25) em dois horários, às 16h e 19h30.

O filme conta a história da pequena e perigosa Benni, uma menina de 9 anos que é expulsa de todos os lugares em que passa e se tornou o que os serviços de proteção infantil chamam de “destruidora de sistemas”. O único objetivo da menina é retornar para casa e ficar ao lado de sua mãe, Bianca, que tem medo da própria filha. A assistente social está tentando ao máximo encontrar um lar permanente para Benni, e contrata Micha, um especialista em controle de raiva, para ajudá-la.

Dirigido por Nora Fingscheidt, o filme tem aproximadamente 2 horas e classificação indicativa de 14 anos. O elenco conta com nomes como Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide e Lisa Hagmeister.





A obra foi lançada em 2019 e venceu o Prêmio de contribuição artística Alfred Bauer no Festival de Berlim e o Prêmio de Melhor Filme pelo júri da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A revista

The Hollywood Reporter classifica o filme como “maravilhosamente bem feito! Uma atuação impressionante de Helena Zengel”; já a revista Screen Internacional avalia como “uma história poderosa, tensa e vulnerável”.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, n°85, Centro de Londrina) 30 minutos antes das sessões. A entrada inteira custa R$ 12,00 e a meia, R$ 6,00; não são aceitos cartões. Tem direito a meia-entrada estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB, sindicato dos jornalistas e servidores públicos. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais tem isenção no valor do ingresso.