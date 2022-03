Cinema de Londrina promove sessão especial para pessoas com autismo

O Cineflix do Aurora Shopping Londrina, na zona sul da cidade, vai promover neste sábado (2) uma sessão especial para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A ação está marcada para as 11h, na data que marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

O filme da sessão especial será “Os Caras Malvados”, escolhido por conta da estética rica em cores, já que pessoas com TEA têm maior facilidade de se comunicarem visualmente.

A sala de exibição será adaptada para o evento, com volume de som moderado. As luzes laterais ficarão acesas para que as crianças possam circular livremente pelo ambiente, com segurança.





Todas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista serão convidadas do cinema e não precisarão comprar ingresso. Somente os acompanhantes deverão pagar.





Vale lembrar que o Aurora Shopping tem vaga especial de estacionamento para pessoas com TEA, no 1º subsolo do empreendimento. No sábado (2), especialmente, o shopping terá a fachada iluminada em azul – cor associada ao transtorno por transmitir sentimentos de calma e equilíbrio.