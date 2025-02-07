Como Kieran Culkin saiu da sombra do irmão, Macaulay, e foi indicado ao Oscar aos 42 anos

Um dos sete filhos de uma família de artistas, Kieran Culkin conquistou, aos 42 anos, sua primeira indicação ao Oscar.





O ator, que ficou conhecido pelo papel de Roman Roy na série "Succession" (HBO), está concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante por "A Verdadeira Dor". Em janeiro, ele venceu o Globo de Ouro na mesma categoria pelo papel.





Kieran cresceu em Nova York em uma família de baixa renda, dividindo um quarto com seus seis irmãos. Um deles era Macaulay Culkin, que virou um astro mirim nos 1990 com filmes como "Esqueceram de Mim" e "Riquinho".





Durante boa parte da carreira, Kieran fez apenas papeis secundários e aparições curtas em filmes como "O Pai da Noiva" e "Scott Pilgrim".





Macaulay, hoje com 44 anos, já descreveu o pai como "abusivo e alcoólatra" em entrevistas e disse que a infância dos sete irmãos foi desestruturada. Segundo ele, algumas das crianças iam para a escola, outras não, e a maioria foi obrigada a trabalhar desde cedo em peças de teatro, televisão e comerciais.





Kieran foi indicado ao Globo de Ouro por Succession nas temporadas de 2019, 2020 e 2022 e teve ainda três indicações ao Emmy e ganhou um Critic's Choice Award.





