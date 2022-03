Daniel Radcliffe diz que somos sortudos por ver Channing Tatum nu em novo filme

Daniel Radcliffe, 32, disse que "todos devemos ser muito sortudos" por poder assistir à cena de nudez do ator Channing Tatum, 41, em "Cidade Perdida". O filme, que tem os dois atores no elenco e previsão para estrear no Brasil em abril, fala sobre uma autora de livros de aventura que é sequestrada e obrigada a levar um bilionário a um tesouro perdido.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEIA MAIS: 'Tirar um tempo para ser mãe', afirma Sandra Bullock, que fará pausa na carreira de atriz

Continua depois da publicidade





A declaração de Radcliffe foi dada em uma entrevista ao programa norte-americano Entertainment Tonight no SXSW Film Festival, evento em que o filme foi lançado. Na fala, o ator se refere a uma cena em que a personagem de Sandra Bullock, 57, precisa tirar sanguessugas do corpo nu de Tatum.



"Eu não estava lá para aquela cena naquele dia, mas ouvi muito sobre ela, e acredito que foi o primeiro dia de [gravações do] Channing no filme em que ele simplesmente teve que ficar nu", disse. "Uma saudação de ator tradicional", brincou.

Continua depois da publicidade



Quando questionado sobre se ele fecharia os olhos durante a cena de nudez de Tatum, ele acrescentou: "Não! Deus, todos nós devemos ser muito sortudos por poder olhar para o corpo nu de Channing Tatum."



Em vídeo promocional, Tatum também comentou a cena: "Andar para o set com um monte de sanguessugas super coladas na minha bunda e não ter conhecido antes todo mundo foi tipo 'Ok, eu vou ficar pelado, meu nome é Chan hoje'. [...] Ter a Sandra Bullock tendo, tipo, um monólogo de duas páginas com uma certa parte do meu corpo...", brincou



Bullock complementou: "Você tem que realmente gostar da pessoa e se sentir seguro com ela. Não houve estranheza".



Na estreia do filme, que chega aos cinemas norte-americanos no próximo dia 25 de março, outra revelação foi feita: Sandra Bullock anunciou que daria um tempo na indústria cinematográfica após esse filme e tiraria um tempo para "ser mãe".



"Eu adoraria [continuar fazendo isso] quando terminar de ser mãe. Voltarei a fazer isso. Não sei quando. Provavelmente quando forem adolescentes, consolidados os 16 ou 17 anos de idade".



A informação foi dada pelo site norte-americano Fox News, que também disse que Bullock reforçou o desejo de dar uma pausa no trabalho mais de uma vez.