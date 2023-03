Dirigido por Michael B. Jordan, Creed III estreia nos cinemas; confira a programação

Dir. Michael B. Jordan. Com Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors. Em Creed III, continuação do longa de 2018, Michael B. Jordan volta a interpretar Adonis Creed. Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar. Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan Majors), ressurge depois de cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que merece sua chance no ringue. Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os campeonatos de luta. Apesar de tudo, dezoito anos na prisão mudam a pessoa e Damian não está nada satisfeito que Creed "tomou seu lugar" no ringue de boxe. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 14h, 14h50, 16h40, 19h20, 20h30, 21h40, 22h. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h30, 16h50, 19h10, 21h40. Classificação 12 anos.

DRAMA

A BALEIA

Dir. Darren Aronofsky. Com Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton. Em A Baleia, seguimos um professor de inglês e seu relacionamento fragilizado com sua filha, Ellie. Charlie (Brendan Fraser) é um professor de inglês recluso, que vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Ele dá aulas online, mas sempre deixa a webcam desligada, com medo de sua aparência. Apesar de viver sozinho, ele é cuidado pela sua amiga e enfermeira, Liz (Hong Chau). Mesmo assim, ele é sozinho, convivendo diariamente apenas com a culpa, por ter abandonado Ellie (Sadie Sink), sua filha hoje adolescente que ele deixou junto com a mãe Mary (Samantha Morton) ao se apaixonar por outra mulher. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 17h10, 21h50. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h40. Classificação 16 anos.





ANIMAÇÃO

AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO

Dir. Juan Jesús García Galocha. Com Oscar Barberán, Sean Bean, Hugh Bonneville. Neste submundo o protagonista vai se casar com a filha do faraó. Mas, parece que os planos do casamento vão atrasar, já que o arqueólogo inglês Lord Carnaby entra na pirâmide e rouba o anel de noivado. Para recuperar a joia, o casal deve invadir o mundo dos humanos para recuperar o anel e poder se casar. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 15h20, 17h20, 19h20. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 14h10, 16h20. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14H05, 16h. Classificação livre.





FANTASIA

O HOMEM FORMIGA E A VESPA: QUANTUMANIA





Dir. Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas. Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, quando Cassie (Kathryn Newton), filha de Scott Lang (Paul Rudd), desenvolve um dispositivo que permitiria a comunicação com o reino quântico, o experimento termina em desastre: Cassie, Scott e sua companheira e heroína, Vespa, Hope van Dyne (Evangeline Lilly) involuntariamente se encontram no reino místico. Unindo forças com os pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), o trio trabalha um caminho de volta enquanto os atrai para o misterioso mundo do Reino Quântico, onde encontram criaturas alienígenas e uma civilização oculta. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h35, 16h50, 19h, 19h10, 19h25, 21h35, 21h45, 22h. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 14h40, 15h20, 16h, 17h30, 18h10, 18h50, 19h30, 20h20, 21h, 21h40. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 14h, 16h30, 18h, 19h, 20h30, 21h30. Classificação 12 anos.





COMÉDIA





DESAPEGA





Dir. Hsu Chien. Com Glória Pires, Maisa Silva, Marcos Pasquim. Em Desapega! Rita (Glória Pires) é uma bem-sucedida organizadora pessoal e que controla seu vício de acumuladora há anos. Ela então é convidada para liderar um grupo de apoio para compradores compulsivos. Lá, conhece Otávio (Marcos Pasquim), com quem começa um romance. Tudo na vida parece andar bem, até que sua filha Duda (Maisa) consegue uma bolsa de estudos para cursar fotografia em Chicago, EUA, e precisa, então, sair de casa e trilhar seu caminho por três anos sozinah e longe da mãe. Esse gatilho de ser deixada para atrás faz com que Rita comece voltar a ser uma compradora compulsiva. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 21h20. Classificação livre.





AVENTURA





GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO





Dir. Tom Wheeler. Com Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillen. Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h45. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 17h50. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 15h, 17h10. Classificação livre.





FANTASIA





AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA





Dir. James Cameron. Com Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na'vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney'tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na'vi da região. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 21h20. Classificação 12 anos.





DRAMA





DESAPARECIDA





Dir. Aneesh Chaganty, Sev Ohanian. Com Storm Reid, Nia Long, Megan Suri. Quando sua mãe Grace (Nia Long) desaparece enquanto estava de férias na Colômbia com seu novo namorado, a busca de June (Storm Reid) por respostas é prejudicada pela burocracia internacional. Embora os agentes Park (Daniel Henney) e Heather (Amy Landecker) assegurem à filha perturbada que estão fazendo tudo ao seu alcance, Grace continua desaparecida. Presa a milhares de quilômetros de distância em Los Angeles, June usa criativamente todas as tecnologias à sua disposição para encontrá-la antes que seja tarde demais. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 15h50, 18h30, 21h20. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 17h, 19h15, 21h35. Classificação 14 anos.





COMÉDIA





CASAMENTO EM FAMÍLIA





Dir. Michael Jacobs. Com Emma Roberts, Luke Bracey, Diane Keaton. Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey) estão juntos há algum tempo e Michelle está começando a querer dar o próximo grande passo e se casar. Mas Allen não tem tanta certeza e entra em pânico. Desesperados, os dois recorrem aos pais. Mas eles têm seus próprios segredos. Quando o casal decide que todos podem se encontrar para jantar, o caos se instala, pois ambos os pais parecem ter uma conexão com o parceiro um do outro. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 15h, 19h40. Classificação 12 anos.





PROGRAMAÇÃO CINE VILLA RICA





TOP GUN MAVERICK





Quarta e quinta-feira (01 e 02) - 16h e 19h30.









OS FABELMANS





Sexta-feira (03) - 16h, 19h30.

Sábado (04) - 16h.









PETS - A VIDA DOS BICHOS





Sábado (04) - 14h.