Documentário coproduzido pelo Brasil é confirmado como elegível ao Oscar 2025

O documentário "Da Cor e da Tinta" foi confirmado como elegível ao Oscar de 2025 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme é coproduzido pelo Brasil, Estados Unidos e China, e integra a lista com 166 documentários que concorrem a uma indicação na categoria de melhor documentário.





Dirigido, roteirizado e produzido pela cineasta chinesa Weimin Zhang, o filme investiga a trajetória do artista chinês Chang Dai-chien (1899-1983), que se exilou no Ocidente durante 30 anos e passou parte de sua vida na cidade de São Paulo. Ele é considerado o artista plástico chinês de maior importância do século 20, e já foi diversas vezes comparado com o próprio Pablo Picasso.





De suas vivências em plena China pré-comunista a sua chegada na capital paulista, o documentário relata marcos importantes na carreira de Dai-chien, como a construção do "Jardim das Oito Virtudes", localizado em Mogi das Cruzes, em São Paulo. O espaço deixou de existir quando se deu a construção do Sistema Alto Tietê, que auxilia o abastecimento da região metropolitana de São Paulo.





"Da Cor e da Tinta" venceu o prêmio de melhor documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2023.