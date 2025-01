Fernanda Torres é indicada ao Oscar de melhor atriz por papel em 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua performance no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (23), após ser adiado duas vezes devido aos incêndios em Los Angeles.





Torres é a segunda brasileira indicada à categoria. A primeira foi sua mãe, Fernanda Montenegro, que competiu com o filme "Central do Brasil", também dirigido por Salles. Mas quem saiu vitoriosa da cerimônia em 1999 foi Gwyneth Paltrow, que estrelou em "Shakespeare Apaixonado".





A atuação de Torres também lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor atriz em drama, mas ela não ficou entre as indicadas ao SAG Awards, o prêmio do Sindicato dos Atores, que costuma ser um termômetro para o Oscar. O mesmo aconteceu com sua mãe, em 1999.





A revista americana Variety, especializada na cobertura de cinema, já havia destacado a atuação de Torres como uma das candidatas preferidas da temporada, ao lado de estrelas como Demi Moore e Cynthia Erivo, de "Wicked".





O filme é a produção nacional com a maior bilheteria desde a pandemia, faturando mais de R$ 73 milhões desde sua estreia em novembro, e um público superior a 3,3 milhões de pessoas.





A 97° cerimônia do Oscar, com a entrega das estatuetas, acontece a partir das 21h do dia 2 de março, transmitida ao vivo pelo canal TNT e streaming Max.