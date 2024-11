Fernanda Torres tem pico de interesse no Google com Oscar e 'Ainda Estou Aqui'

Protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", a atriz Fernanda Torres nunca foi tão popular no Brasil. O interesse por ela atingiu um pico no Google Trends, ferramenta que exibe os termos mais populares no buscador desde o início da série histórica da plataforma, há 20 anos.





O longa de Walter Salles, indicado para representar o Brasil no Oscar do ano que vem, cruzou a marca de 1 milhão de espectadores, e fez R$ 23 milhões de bilheterias após 11 dias em cartaz. São feitos incomuns para dramas nacionais.

Além de "Ainda Estou Aqui", estão em alta outros trabalhos de Torres. As redes sociais estão lotadas de memes de Vani, da série de comédia "Os Normais", e Fátima, de "Tapas & Beijos". As buscas no Google pelos nomes das personagens também aumentaram nos últimos 30 dias.





Torres já esteve em alta no Google antes, em setembro de 2020, quando ela e a mãe, Fernanda Montenegro, lançaram a série "Amor e Sorte", gravada pela família das atrizes durante a pandemia. Ela se destacou também em outubro do ano anterior por causa da segunda temporada da série "Filhos da Pátria".





A euforia pela atriz é tanta que uma foto dela publicada no Instagram da Academia do Oscar alcançou 2,5 milhões de curtidas, 50 vezes mais que a americana Demi Moore, estrela de "A Substância", que também pode concorrer ao Oscar de atriz no ano que vem.