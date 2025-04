Festival de cinema europeu começa nesta quinta em Londrina

O Cineflix Londrina, instalado no Aurora Shopping – empreendimento administrado pela Alqia - vai receber a partir desta quinta-feira (24) até o dia 30 de abril quatorze filmes inéditos e premiados que compõem a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, um evento que celebra a excelência do cinema europeu em solo brasileiro.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O Festival é organizado pela Imovision, distribuidora de cinema independente na América Latina. A seleção de filmes inclui obras de oito países - Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia, representando diferentes estéticas e gerações da produção cinematográfica europeia contemporânea.





Entre os filmes a serem exibidos nas salas do Cineflix Aurora estão "Dreams", "A Luz", "A Arte do Caos", "Síndrome da Apatia", "Emmanuelle", "Monsieur Aznavour", "Brincando com Fogo", "O Último Moicano", "Entre Nós, o Amor", "Ópera! - Canção para um Eclipse", "Em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora", "Misty - A História de Erroll Garner", "Quando a Luz Arrebenta" e "Você é o Universo".

Publicidade





Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da rede https://vendaonline.cineflix.com.br/cinema/LDA e os preços são os mesmos dos válidos para as sessões convencionais.

Publicidade





SERVIÇO:





Festival de Cinema Europeu Imovision

Publicidade

Quando: de 24 a 30 de abril

Onde: Cineflix( Shopping Aurora - Londrina)

Ingressos: https://vendaonline.cineflix.com.br/cinema/LDA