Filme sobre Marilyn Monroe é ovacionado no Festival de Cinema de Veneza

(ANSA) - O filme "Blonde", de Andrew Dominik, foi muito bem recebido pelo público durante sua primeira exibição na 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza nesta quinta-feira (8), sendo aplaudido por cerca de 14 minutos - o maior tempo até o momento. A obra fictícia reinterpreta a vida de Marilyn Monroe.





A recepção ao longa, que tem quase três horas, também gerou aplausos - mais curtos - após a exibição para os jornalistas.

Em ambos os momentos, as melhores reações do público vieram em cenas de Ana de Armas, que interpreta a frágil Norma Jeane Baker antes e depois da fama. Um dos momentos que gerou mais reação do público foi durante a exibição de uma cena de sexo oral com "o presidente", o ex-mandatário norte-americano John F. Kennedy, enquanto ele está no telefone.





Da vida de traumas, abandono e tristezas até os relacionamentos mais polêmicos, o filme quer "fazer justiça" à atriz, segundo De Armas.

"Nós gravamos em sua verdadeira casa, sentíamos a sua presença. Não é um filme sobre Marilyn Monroe, mas algo mais especial. Sentia o peso da responsabilidade de interpretá-la, mas também respeito e queríamos - com Dominik e os outros atores - fazer justiça a essa mulher", disse no tapete vermelho.





De Armas ainda ressaltou o trabalho de cerca de um ano para a produção do longa, sendo um "processo imersivo, de descoberta do livro, dos cenários, dos diálogos". "Plano a plano tinha consciência de tudo e encontrei a sua verdade e a sua vulnerabilidade", pontuou ainda.





O longa de Dominik é baseado na obra de 700 páginas do livro de Joyce Carol Oates, sucesso de vendas nos EUA. (ANSA).