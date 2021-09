Globo de Ouro tem novos diretores após acusações de racismo e corrupção

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood–a HFPA, na sigla em inglês–, órgão responsável pelo Globo de Ouro terá um novo conselho de direção. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (31), nas redes sociais da organização.

Encarregada de supervisionar reformas internas da HFPA, a nova equipe surge após uma onda de polêmicas envolvendo o prêmio.



O novo conselho de direção é formado por 12 membros, dos quais cinco assumem o cargo pela primeira vez.

"Os resultados das eleições [do novo conselho de direção] constroem uma estrutura de governança mais forte", disse Ali Sar, presidente da HFPA. "Estamos confiantes de que com este novo conselho –e em breve, o novo presidente– responsabilidade, diversidade e inclusão estarão no centro de tudo o que fazemos."

Agora, o conselho selecionará três diretores externos –que não são membros da HFPA– para também supervisionar as reformas propostas no início deste ano, surgidas após uma investigação do jornal americano Los Angeles Times.