Keanu Reeves fala na CCXP sobre a 'luta interna' de Neo no novo 'Matrix'

A CCXP Worlds 21 terminou na noite deste domingo (5) com um de seus painéis mais aguardados, que contou com a presença de Keanu Reeves, Jada Pinkett Smith e outros nomes do elenco de "Matrix Resurrection", o quarto filme da franquia, que chega aos cinemas no dia 22.



Keanu falou sobre voltar a interpretar o protagonista Thomas Anderson, também conhecido na trama como Neo, e classificou a experiência como única, principalmente por poder entender o que mudou na vida daquele personagem após 18 anos desde o final da trilogia.



"Ele está passando por uma luta interna: 'Como cheguei aqui? Quem sou eu?'. Eu achei que tínhamos conquistado tanta coisa em Revolutions, e então nos vemos nessa situação em Resurrections... E, ainda por cima, eu estou mais velho. Neo não é mais um jovenzinho", afirmou o ator.



A trama mostrará Neo preso de novo na Matrix, após um colapso sofrido anos antes, e confuso com memórias e sensações que ele não consegue explicar e que o fazem buscar o tal "mundo real". Nessa nova vida, no entanto, ele conhece Tiffany no corpo de Trinity (Carrie-Anne Moss), morta no final do terceiro filme.

Enquanto Neo luta para entender essa luta interna, um grupo de jovens não acredita que ele está morto e segue em sua procura no mundo real. Entre os novos atores, que se unem à trama estão Priyanka Chopra, da série "Quantico"; Jonathan Groff, indicado duas vezes ao prêmio Tony; e Eréndira Ibarra, de "Sense 8".



Na CCXP Worlds 21, os novatos da franquia resumiram a experiência de fazer parte da trama como "empolgante". "Nunca ensaiei tanto no palco como me preparei para as lutas de 'Matrix'. Foram meses de preparação. Chegar e ver Keanu [Reeves] com sua roupa de jiu-jítsu acertando as coisas com os pés foi surreal e empolgante", disse Groff.



Além de Reeves, outra atriz do elenco original que marcou presença no evento foi Jada Pinkett Smith, que interpreta Niobe. Segundo ela, a personagem cresceu, amadureceu e está diferente do que os fãs recordam. Ela afirma que Niobe mostra um amadurecimento e força que a atriz ainda não alcançou na vida real.



Além da empolgação pelo novo filme, outra unanimidade entre o elenco, antigo e novo, de "Matrix" são os elogios à criadora e diretora Lana Wachowski. "Ela é visionária", afirmou Keanu Reeves. Apenas ela retornou para o quarto filme, sem a irmã, Lily, que esteve ao seu lado nos primeiros três filmes.



O primeiro longa da franquia, "Matrix", foi lançado em 1999. Os dois seguintes, "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions", saíram em 2003. O painel deste domingo terminou com imagens novas do quarto filme e com o anúncio de um novo trailer oficial, que deve ser lançado nesta segunda-feira (6).