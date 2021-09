'Matrix Resurrections' ganha primeiro trailer; assista!

A Warner Bros divulgou o primeiro trailer do quarto longa da saga de ficção científica “Matrix” nesta quinta-feira (9). “Matrix Resurrections” traz Keanu Reeves no papel de Neo e Carrie-Anne Moss como Trinity novamente. A sinopse ainda não foi divulgada. No trailer, Neo aparece com uma nova identidade e não se lembra de acontecimentos passados.





O novo capítulo tem estreia prevista para 22 de dezembro. A direção e o roteiro são de Lana Wachowski, criadora da história com a irmã Lily Wachowski.





A divulgação foi precedida de um site oficial interativo, o whatisthematrix, que trazia vários teasers com uma experiência personalizada, em tempo real, para a localização e o tempo de casa usuário. Quando se escolhe uma pílula azul ou vermelha, é lançado um teaser trailer com imagens pré-selecionadas e pré-aprovadas.





O primeiro Matrix foi lançado em 1999. Em 2003, a história ganhou sequência com “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”. A franquia faturou US$1,6 bilhão nas bilheterias mundiais. (Com informações do G1 e Omelete).