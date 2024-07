Kinoarte lança sessão especial de cinema 'Londrina Rumo aos 90 anos'

Animação de 8 minutos conta a história de Londrina com base em fotografias históricas





Em comemoração aos 90 anos de Londrina, a Kinoarte tem o prazer de anunciar uma sessão de cinema online especial com a exibição gratuita do curta-metragem ‘Madeira’, dirigido por Felipe Augusto. O filme pode ser acessado gratuitamente até o dia 30 de julho, pelo site kinoarte.org/oficinas.

"Madeira" é uma animação de oito minutos que transporta os espectadores para a década de 30, no início da urbanização de Londrina (PR). O filme narra, sob a perspectiva lúdica de uma criança, a transformação da cidade, desde o desmatamento da floresta para a construção das primeiras casas e plantações de café, até a expansão da indústria madeireira com as novas serrarias.





O diretor Felipe Augusto expressa que "é uma alegria poder compartilhar a animação 'Madeira', que conta a história do surgimento da cidade sob uma perspectiva lúdica. O desenvolvimento deste filme se deu com base em preciosas fotografias históricas dos grandiosos Armínio Kaiser, Haruo Ohara, Luiz Juliani e Oswaldo Leite." Felipe ressalta que um dos maiores motivadores para a criação do filme foi enriquecer a história de Londrina com diferentes suportes narrativos, dada a escassez de registros audiovisuais sobre o tema.

Além de ser uma viagem no tempo, ‘Madeira’ oferece uma reflexão profunda sobre a relação de Londrina com a natureza e seu processo de urbanização. A exibição do curta-metragem é gratuita e está disponível até o dia 30 de julho no site da Kinoarte: kinoarte.org/oficinas.





A Sessão Especial – Londrina Rumo aos 90 Anos faz parte do projeto Oficinas Kinoarte, projeto de formação gratuita em audiovisual, tem patrocínio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e produção da Leste.

SERVIÇO:

Sessão Londrina Rumo aos 90 anos

Exibição online pelo site: kinoarte.org/oficinas

Gratuito

Informações (43) 99177-0607