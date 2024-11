Kinoarte premia melhores curtas de Londrina e do Brasil

O 26º Festival Kinoarte de Cinema encerrou a mostra de filmes neste domingo (3), no Cine Villa Rica, com uma premiação especial aos vencedores das competitivas de curtas-metragens.





Dividido nas categorias londrinense, paranaense, nacional e ibero-americana, os realizadores premiados receberam o troféu Francelino França, uma obra assinada pelo artista londrinense Chico Santos em homenagem ao cineasta, jornalista e dramaturgo também londrinense Francelino França, morto em 2006.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além do troféu, o júri oficial concedeu prêmios em dinheiro, distribuindo R$ 5 mil para o Melhor Curta Nacional, R$ 2 mil para o Melhor Curta Paranaense e R$ 1 mil para o Melhor Curta Londrinense.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.





SAIBA OS VENCEDORES NA FOLHA DE LONDRINA.