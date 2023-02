Londrina: 'O Perdão' está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde

O filme conta a história de Mina, uma mulher que tem sua vida transformada após descobrir que seu marido, Babak, era inocente do crime pelo qual foi executado. Mesmo com o pedido de desculpas das autoridades e a proposta de uma compensação financeira, Mina decide iniciar uma árdua batalha contra as autoridades para salvar a honra de seu marido.

A partir desta segunda-feira (27), o filme O Perdão entra em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Com duas sessões diárias, às 16h e 19h30, o longa segue sendo exibido na terça (28) e quarta-feira (1°).





Dirigido por Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha, o longa fez parte da Seleção Oficial do Festival de Berlim. O elenco traz nomes como Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi Sam e Avin Poor Raoufi. O filme tem 1h45 de duração e é recomendado para maiores de 14 anos.





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, n°85, Centro de Londrina) 30 minutos antes de cada sessão. A entrada inteira custa R$ 20,00 e a meia, R$ 10,00. Não são aceitos cartões. Na segunda-feira (27), todos pagam meia. Nos demais dias, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB, Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.