Londrinense fez trilha sonora de filme que representa o Brasil no Oscar

O filme independente ‘’Marte Um’’ é a indicação da Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por vaga no Oscar 2023, como Melhor Filme Internacional.





Dirigido por mineiro Gabriel Martins e produzido pela Filmes de Plástico, ’’Marte Um’’ já participou de mais de 36 festivais e foi destaque no Festival de Gramado (RS), premiado nas categorias Melhor Filme do Júri Popular, Melhor Roteiro, Prêmio Especial do Júri por ‘’trazer de volta o afeto’’ e também Melhor Trilha Musical, esta, assinada pelo músico londrinense Daniel Simitan.

Formado em Música pela Universidade Estadual de Londrina, em agosto, Simitan recebeu o Kikito - prêmio máximo concedido pelo Festival de Gramado - pela trilha do longa-metragem, que estreou no Festival de Sundance (EUA), o mais importante do cinema independente. ''Essa indicação representa muito pois a própria Academia, os próprios fazedores de audiovisual que escolhem o representante brasileiro. É como se fosse um aval deles para esse filme que é tão lindo, emocionante, belo'' destaca Daniel. Para ele, a indicação eleva o filme a outro patamar de importância e visibilidade que, segundo ele, é onde ''Marte Um'' deve estar. Simitan ressalta a fala de Gabriel Martins de que o filme é ''uma carta de amor ao povo brasileiro''.





"Descobrir a sonoridade do filme: como o filme ia tocar as pessoas, emocionar, dialogar com os personagens na cena, como ela poderia passar para o espectador o que talvez não tenha sido dito'' detalha Simitan sobre o objetivo do processo de composição da trilha. Para a trilha de abertura, por exemplo, foi pensada como se a família Martins estivesse à mesa e cada um dos instrumentos representassem cada integrante. ''Como se o jogo de perguntas e respostas dos instrumentos traduzissem a história da família'', explica o músico sobre as muitas tentativas e erros para descobrir o caminho sonoro que aprofundasse a narrativa proposta pelo longa.





