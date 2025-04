Mostra de Cinema Negro está com inscrições abertas em Londrina

A 3ª Mostra de Cinema Negro de Londrina está com inscrições abertas até o dia 30 de abril. Podem se inscrever filmes brasileiros de até 30 minutos com classificação livre, realizados ou protagonizados por pessoas negras, pardas e indígenas, que tenham sido finalizados entre 2015 e 2025. Os interessados devem preencher o formulário on-line .





Nesta edição, as exibições serão realizadas de forma itinerante, percorrendo as zonas norte, sul, leste, oeste e centro da cidade em praças ou espaços públicos. A entrada será gratuita, totalizando 10 sessões de 1 hora, seguidas de rodas de conversas e palestras nos meses de maio e dezembro.

O festival busca divulgar obras audiovisuais brasileiras com uma perspectiva do cinema negro e popular, além de debater questões sobre a cultura cinematográfica da perspectiva comunitária e antirracista.





Com uma proposta similar à edição do ano passado, o diferencial serão as exibições nas praças e espaços públicos da cidade, afirmou o coordenador das Oficinas de Cinema Popular realizado pelo Cocine, Fagner Bruno de Souza.

A primeira edição do festival aconteceu em 2023 com a presença e exibições dos filmes do primeiro cineasta negro de Londrina, Ari Cândido Fernandes. Na segunda, exibiram mais de 70 filmes de cinema negro, popular e indígena na Biblioteca Pública de Londrina.





A Mostra é uma realização do Cocine (Coletivo de Cinema Negro de Londrina) em parceria com o projeto Cinekombiclube – Rodando Cinema Negro. O Cinekombiclube tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Cultura, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). E a 3ª Mostra de Cinema Negro de Londrina conta com apoio da Vila Cultural Casa da Vila e Neab (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





