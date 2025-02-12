Nicolas Prattes vai protagonizar filme baseado em aventuras de Jesse Koz e o cão Shurastey

As viagens e as aventuras do influenciador brasileiro Jesse Koz e do cão Shurastey, que fizeram sucesso nas redes a bordo de um Fusca 1978, vão ser retratadas em um filme.





"Minha vida com Shurastey" vai mostrar a parada dos dois por 17 países, e as filmagens têm previsão de início para este ano. Nicolas Prattes vai interpretar Jesse, sob direção de Afonso Poyart, roteiro de Ana e produção da Paris Entretenimento.





A dupla ficou famosa por mostrar, nas redes sociais, os diversos locais por onde passaram. O catarinense de Balneário Camboriú começou a viagem pelo sul da Argentina, em 2017, e tinha o objetivo de chegar ao Alasca ao lado do cachorro, da raça golden retriever.





O projeto foi chamado de "Shurastey or Shuraigow?", inspirado na música "Should I Stay or Should I Go", da banda britânica The Clash.





O brasileiro e seu cão morreram em maio de 2022 durante um acidente de trânsito em Oregon, quando estavam rumo ao Canadá. Segundo informações da polícia, o Fusca tentou desviar de um engarrafamento, perdeu o controle, foi para outra pista e bateu com um veículo que vinha na direção contrária.



