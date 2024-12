'O Auto da Compadecida 2' lidera as bilheterias em pré-estreia nos cinemas nacionais

“O Auto da Compadecida 2”, estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, liderou o ranking de bilheteria do país ontem, em sua pré-estreia, no dia de Natal: mais de 176 mil pessoas assistiram ao filme, em 836 salas de 471 complexos, segundo a pesquisa da Filme B Box Office Brasil.





O filme teve a maior abertura de um filme brasileiro desde a pandemia e ocupou no dia 25 de dezembro o primeiro lugar em público e bilheteria, arrecadando R$ 4 milhões e ultrapassando títulos nacionais e internacionais. Agora, o longa-metragem chega oficialmente ao circuito comercial em 1152 salas de 650 complexos de cinema em todo o país.

O número de abertura é resultado da estratégia da campanha de divulgação da distribuidora H2O Films, que começou há um ano e posicionou a produção como um presente de Natal para o público, convidando as famílias para comemorarem a data nos cinemas. “O Auto da Compadecida 2”, que conta as novas aventuras de João Grilo e Chicó.





Com direção de Flávia Lacerda e Guel Arraes, “O Auto da Compadecida 2” se passa vinte anos depois da primeira história e mostra a pacata rotina de Chicó (Selton Mello) na mítica cidade de Taperoá, no sertão nordestino. Agora, ele vive da venda de santinhos esculpidos em madeira e conta a história da ressurreição de João Grilo (Matheus Nachtergaele). Seu grande amigo não dá notícias há duas décadas e Chicó acha que ele morreu novamente. Mas eis que João Grilo reaparece vivinho da silva e cheio de planos mirabolantes, que vão virar a cidade de cabeça para baixo.





Com grande elenco que também reúne Taís Araujo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela), Virgínia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro), “O Auto da Compadecida 2” é uma produção da Conspiração e da H2O Produções e tem distribuição da H2O Films, a coprodução é da Claro, com patrocínios master do Instituto Cultural Vale e da Brahma, e patrocínios da Santa Helena, do Itaú Unibanco, TikTok, Nubank, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Emiliano. A distribuição é da H2O Films.