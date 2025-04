Cine Ouro Verde exibe ‘Histórias Que é Melhor Não Contar” com meia-entrada em Londrina

A partir desta segunda-feira (17), entra em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde o filme argentino “Histórias Que é Melhor Não Contar” (2022), uma comédia dramática em que grandes segredos e humilhações se cruzam e vêm à tona. O longa-metragem apresenta situações cotidianas costumeiramente jogadas para debaixo do tapete para se evitar certo constrangimento, envolvendo encontros inesperados, momentos ridículos ou decisões sem sentido, não sendo uma atração recomendada para menores de 16 anos.





Dirigido pelo espanhol Cesc Gay – Truman e O Que os Homens Falam -“Histórias Que é Melhor Não Contar” e se desenvolve a partir de cinco histórias que têm em comum o olhar ácido e compassivo sobre a sensibilidade extremada ou mesmo a incapacidade de se controlar as próprias emoções.





Na primeira, uma mulher casada se vê atraída por um rapaz que conheceu em um passeio com o cachorro, seguida do drama de um homem desiludido com seu último relacionamento e que se sente desconfortável durante a festa de um amigo.

A história envolvendo um grupo de amigas atrizes que escondem segredos uma da outra é seguida pela situação de um professor universitário que acaba tomando uma decisão precipitada. Por fim, o conjunto de adversidades que alcançam 1h40 de duração traz um homem casado que acha que sua mulher descobriu um segredo seu do passado.





Ingressos





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Universitário Ouro Verde (R. Maranhão, n°85, Centro – Londrina), 30 minutos antes de cada sessão. Durante as exibições, todos pagam meia-entrada, no valor de R$ 10,00. O pagamento deve ser feito em dinheiro, pois não são aceitos cartões.