Rivalidade entre filmes Barbie e Oppenheimer movimenta a internet; confira os memes

Os filmes Barbie e Oppenheimer estreiam nesta quinta-feira (20). No entanto, apesar de serem lançados no mesmo dia, não poderiam ser mais diferentes. Enquanto o primeiro é o live-action (filme com atores reais) da boneca mais famosa do mundo - e a sua trajetória por Barbieland -, o segundo traz uma narrativa mais séria, devido ao fato de estar ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. A data coincidente das estreias das grandes produções fizeram os cinéfilos e fãs das histórias travarem uma verdadeira guerra na internet.





Para fomentar a disputa, a intérprete da Barbie, Margot Robbie, e Greta Gerwig, diretora do filme, postaram até uma foto com os ingressos para a pré-estreia de Oppenheimer. Os dois filmes já contam com avaliações positivas da crítica especializada.



Enquanto Barbie vive em um mundo onde existem diversas versões dela com suas vidas perfeitas, o físico teórico J. Robert Oppenheimer trabalha na Universidade da Califórnia e é diretor do Laboratório de Los Alamos, onde atua no projeto Manhattan, que tem a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas.





Foi essa diferença que causou a “rivalidade” que resultou em diversos memes nas redes sociais, principalmente no Twitter e no TikTok. Além disso, os internautas fizeram comparações dos filmes com outros dois de 2008: "Mamma Mia" e "Batman: O cavaleiro das trevas". Confira.

