Selton Mello celebra indicação de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar

As três indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar 2025 emocionaram as redes sociais e surpreenderam até mesmo o elenco. Além de melhor filme estrangeiro, o longa concorre na principal categoria da premiação, a de melhor filme, e melhor atuação com Fernanda Torres.





A produção é o primeiro filme brasileiro a disputar como melhor filme da Academia e o quinto a disputar na categoria de longa internacional.





"Filme nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro", escreveu Selton Mello após o anúncio.





Na publicação, o ator ainda afirmou que o Brasil e o mundo todo precisavam do filme nesse momento. "Nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós & vocês."





