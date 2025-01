'Shrek 5' tem estreia adiada e 'Minions 3' é adiantado pela Universal Pictures

Os filmes "Shrek 5" e "Minions 3" sofreram mudanças em seus lançamentos. Segundo a Variety, a Universal Pictures adiou a quinta empreitada do ogro verde da DreamWorks Animation para o dia 23 de dezembro de 2026. A data anterior, do 1º de julho do mesmo ano, passa a ser dos seres amarelos da Illumination.





Um terceiro filme, ainda não revelado e também da IIlumination, foi transferido de 19 de março de 2027 para o dia 30 de junho.





Além disso, a Disney também revelou previsões de estreia para "Toy Story 5", que deve chegar aos cinemas entre junho e agosto de 2026.





Embora tenha sido adiado, "Shrek 5" será lançado em tempo para o aniversário de 25 anos do lançamento do primeiro filme da franquia, e contará com o retorno de Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz no elenco de vozes.





O filme tem direção de Walt Dohrn, que já participou como roteirista da saga em seu segundo e terceiro capítulo, e Conrad Vernon, diretor de "Shrek 2" e "Madagascar 2".





Por sua vez, "Minions 3" dá continuidade à franquia iniciada por "Meu Malvado Favorito", que já arrecadou cerca de US$ 5 bilhões ao redor do mundo e esteve entre as principais bilheterias de 2024 com o sucesso de "Meu Malvado Favorito 4".