Sony confirma mais três filmes do Homem-Aranha após 'Sem Volta Para Casa'

Com a proximidade da estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", muitos fãs do herói começaram a se preocupar: seria esse o último ato do personagem no Universo Cinematográfico da Marvel, que iniciou a sua nova fase neste ano? A Sony, co-produtora dos filmes, tratou de tranquilizar o público e garantir, pelo menos, mais 3 filmes do Amigão da Vizinhança.



A informação foi dada por Amy Pascal, produtora dos filmes do Homem-Aranha pela Sony, em entrevista ao portal "Fandango". Questionada sobre o futuro do personagem, ela afirmou: "Este não é o último filme que faremos com a Marvel, nem o último filme do Homem-Aranha".



"Estamos nos preparando para fazer o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland e a Marvel. Estivemos pensando nisso como três filmes e agora vamos passar para os próximos três. Este não é o último de nossos filmes dentro do Universo Cinematográfico da Marvel", disse a produtora.



Há uma grande expectativa para "Sem Volta Para Casa", a nova aventura do aracnídeo, pois é neste filme que se abre as possibilidades do multiverso, abrindo o leque de novas histórias no futuro. O filme chega aos cinemas no dia 16 de dezembro -no entanto, os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (29).

No terceiro filme estrelado por Tom Holland, o herói é desmascarado e não é mais capaz de separar sua vida normal como Peter Parker dos altos riscos de ser um super-herói. Quando Peter pergunta pela ajuda do Doutor Estranho, as apostas tornam-se ainda mais perigosas, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.