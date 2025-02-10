Votação final do Oscar começa nesta terça; entenda o calendário do prêmio

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abre nesta terça-feira (11) a votação final da edição deste ano do Oscar. A premiação tem o brasileiro "Ainda Estou Aqui" entre os indicados a melhor filme e Fernanda Torres entre as concorrentes de melhor atriz. O longa-metragem de Walter Salles também concorre na categoria de melhor filme internacional.





A votação abre às 14h, no horário de Brasília, e dura uma semana em um site da Academia. A entidade encerra o período às 22h do dia 18 de fevereiro





Neste estágio da votação, todos os membros do grupo podem votar em qualquer uma das categorias da premiação, ao contrário da fase de indicados -nela, os braços de cada setor da indústria votam em seus respectivos prêmios. Com exceção da categoria de melhor filme, as categorias são decididas por um sistema simples de eleição, em que os membros escolhem um dos indicados e ganha quem acumular o maior número de votos.





Já o prêmio de melhor filme é decidido por meio de um sistema preferencial, em que os votantes os dez indicados do primeiro ao décimo lugar. A produção que conseguir 50% dos votos é eleita vencedora.





Se nenhum dos filmes conseguir esse status, o título com menor número de votos na primeira colocação é eliminado e tem os votos redistribuídos à partir das escolhas dos votantes para a segunda posição. O processo segue assim até que algum dos indicados alcance o percentual.





A cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março, no Dolby Theater de Los Angeles, nos Estados Unidos.



