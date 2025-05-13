Clara Silveira promove turnê pelo Paraná em homenagem a Elis Regina

O primeiro semestre de 2025 da cantora Clara Silveira segue de modo próspero e um dos motivos é o o início de sua turnê pelo Paraná, dedicada à Elis Regina a convite do Sesi Cultural. Durante o mês de maio, fará apresentações em Santo Antônio da Platina (13), em Arapongas (14), Ponta Grossa (15) Curitiba (16, 17) e em Pato Branco (22). "Deitar, Rolar e Cantar" é seu espetáculo musical.





Reconhecida por sua versatilidade e interpretação emocionada, a londrinense é formada em música pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e sua trajetória profissional inclui a gravação de jingles publicitários. Além de atuar como professora de canto, Clara Silveira é vocalista do grupo londrinense Curingas do Samba, onde atua há 15 anos.

A paixão pela música conduziu a artista a esta homenagem à Elis Regina, ícone da música brasileira reconhecida internacionalmente. Neste trabalho, Clara preparou um repertório especial com as canções mais marcantes da carreira de Elis como os clássicos "Arrastão", "Como Nossos Pais", "Alô Alô Marciano", "Essa Mulher", "Atrás da Porta" e outras que marcaram época e continuam encantando gerações.

Com timbre considerado inconfundível e interpretação notável, a artista sente-se privilegiada para reviver a essência de Elis Regina e emocionar o público com uma performance que promete ser inesquecível. Durante os shows, a artista estará acompanhada dos músicos Músicos acompanhantes: Arthur Santana, Marcos Santos e Thiago Araújo.





"Uma oportunidade de apreciar a música brasileira por meio de uma artista que combina talento, paixão e uma interpretação que toca o coração de todos", convida. Todas as apresentações são gratuitas. Para garantir o ingresso lugar, é só retirar os convites pelo link disponível no site do Sesi Cultural ou pelo Instagram da cantora @clarasilveiracanto.

SERVIÇO





"Deitar, Rolar e Cantar" - espetáculo musical de Clara Silveira

Quando: Santo Antônio da Platina(13), em Arapongas (14), Ponta Grossa (15) Curitiba (16, 17), Pato Branco (22).





Ingressos gratuitos: : www.sesipr.org.br/cultura @clarasilveiracanto





