Com 14 bares, Concurso Comida di Buteco segue até o dia 28 em Londrina

A 2ª edição do Concurso Comida di Buteco em Londrina continua até o dia 28 de abril. Ainda dá tempo de visitar os 14 bares londrinenses que concorrem ao título de melhor buteco da cidade. O público e a comissão julgadora avaliam quatro critérios com notas de 01 a 10: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O vencedor participa da etapa nacional que escolhe o melhor buteco do Brasil.







Ao todo, são 25 circuitos em mais de 40 cidades e cerca de 1.100 participantes em todo o Brasil. Em comum, uma característica essencial: todos são bares familiares, com donos e famílias atuando no negócio. Franquias e redes não participam do concurso.

Neste ano, os pratos concorrentes têm preço fixo de R$35. O tema deste ano foi livre e alguns bares desenvolveram receitas especialmente para o Comida di Buteco.





Veja a lista dos botecos participantes no link: https://comidadibuteco.com.br/butecos/londrina (Com informações da assessoria do evento)