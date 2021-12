Com eliminação de Daphne, final de MasterChef terá Isabella, Eduardo e Kelyn

A skatista Daphne, 19, foi a última eliminada da temporada 2021 do MasterChef Brasil (Band), nesta terça-feira (7). Ela, no entanto, viveu uma noite importante em sua trajetória na cozinha: após a eliminação, recebeu um convite para estagiar com a chef Helena Rizzo, jurada do programa. Daphne chorou e abraçou a chef.

"As portas da minha cozinha estão abertas. Eu te ofereço um estágio no Maní. Acho que você é uma pedra preciosa", disse Rizzo sobre a oportunidade em um dos restaurantes mais estrelados de São Paulo.

A participante disse que o convite foi o maior prêmio que poderia ter recebido. "Acho que tenho muito a aprender", declarou.





Em noite de semifinal, os cozinheiros concorrentes foram estimulados a exercitar a criatividade e enfrentaram uma prova difícil: precisaram preparar alimentos brancos e usar corantes para colorir os pratos e criar obras de arte.





A prova definiu os três finalistas. Isabella, 25, preparou vieira com lula e ganhou elogios dos jurados. Eduardo, 19, serviu carré de cordeiro e pavlova. Kelyn, 28, preparou vieira grelhada, anel de lula e palmito com purê de couve-flor com urucum.

Os três finalistas comemoraram a conquista e disputam na próxima terça-feira (14) o título de melhor cozinheiro amador de 2021. Vencerá quem servir o melhor menu com entrada, prato principal e sobremesa.





A cantora Pabllo foi a última convidada da temporada e divertiu os jurados ao contar o que faria se estivesse no desafio da semifinal. "Eu faria uma oração", disse.





O programa tem apresentação de Ana Paula Padrão, com júri formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.