'MasterChef Brasil' terá leilão e Fafá de Belém como jurada

No episódio que define os 10 melhores cozinheiros desta temporada, os participantes terão pela frente um desafio que já virou marca registrada da competição: o leilão MasterChef. Na próxima terça-feira (19), ao entrarem na cozinha, os competidores se deparam com uma mesa cheia de cloches e Ana Paula Padrão anuncia que eles terão de comprar os pratos com tempo de prova.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os jurados explicam que não será uma disputa de reprodução, mas sim de releitura de clássicos: cada um deverá fazer a sua versão trazendo o sabor original, porém com uma montagem autoral. Além disso, o Brasil inteiro será representado por meio de quitutes de cada região, como moqueca, pato no tucupi, vaca atolada, galinhada com pequi, torta capixaba, arroz carreteiro, empadão goiano, buchada de bode, tutu à mineira, tacacá e sarapatel.

Continua depois da publicidade





Os aspirantes a chef precisam ser estratégicos na hora de escolher os pratos e dar os lances. Quem não tiver coragem de arriscar, vai acabar recebendo as receitas mais complicadas e um tempo limitado de cozinha. Os autores das melhores iguarias conquistam mais uma semana no jogo.





Na avaliação final, os competidores precisarão fazer um doce francês clássico, a torta Saint Honoré, que é composta por um recheio complexo com creme, carolinas à sua volta e decorações em caramelo. Como se não bastasse todos os processos, eles ainda terão de incluir um item obrigatório.

Continua depois da publicidade





Para inspirá-los, Fafá de Belém chega de surpresa ao estúdio, trazendo sua alegria marcante e boa música. Dessa vez, além de conquistar o paladar de Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os participantes vão ter de passar pelo crivo da convidada especial, que se junta ao júri para escolher os melhores e o grande vencedor da noite. Após a definição, os chefs revelam o 16º eliminado do programa.





Premiação





Além do troféu, grande símbolo do melhor chef amador do país, a SumUp irá rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. A empresa também vai oferecer ao vencedor de cada prova individual um prêmio de mil reais. O novo MasterChef Brasil ganhará da Amazon R$ 5 mil em compras por mês, durante um ano, para ser usado na loja amazon.com.br.





Já a Claro vai levá-lo com um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível, com o intuito de conectá-lo com tudo o que mais ama. A Britânia dará ao vencedor produtos dignos de chef, enquanto a Brastemp o presenteará com uma cozinha completa da linha Gourmand.





Já a Seara convidará o vencedor a participar do time de Chefs Influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas. O grande campeão ainda terá a oportunidade de fazer um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.





O MasterChef Brasil é uma coprodução Band/Endemol Shine Brasil/Discovery Home & Health baseada no formato da Endemol Shine Group. O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h40, no canal Discovery Home & Health.