Negra Li será atração principal do 2º Festival Afro de Curitiba

Com a expectativa de receber mais de três mil pessoas, o Festival Afro de Curitiba chega a sua segunda edição no domingo, 10 de agosto, na Praça Zumbi dos Palmares, bairro Pinheirinho. A principal atração é a cantora, compositora e atriz Negra Li, mas a escalação tem ainda a bailarina e performer Majo Farias, o grupo de percussão Princesas do Ritmo, a sambista Jay de Oyá e a DJ Mitay. O evento também conta com uma feira de moda, gastronomia e artesanato, feita quase que totalmente por empreendedores negros, e que pretende movimentar mais de R$ 60 mil. A entrada é gratuita.





O Festival Afro de Curitiba tem o patrocínio da Fundação Banco do Brasil, o apoio do Comitê de Cultura e é organizado pelo Instituto Afro Brasil do Paraná, que mensalmente realiza no mesmo local a Feira Afro da Zumbi. A mostra, que acontece desde 2017, está prestes a ser reconhecida pela Câmara de Vereadores como patrimônio cultural imaterial de Curitiba.

“O Festival é fruto deste trabalho que o Instituto faz há anos”, conta Will Amaral, vice-presidente do Instituto. “Sem a Feira Afro não haveria Festival”.





A primeira edição do Festival Afro de Curitiba aconteceu no ano passado, com Leci Brandão encabeçando a lista dos artistas que subiram ao palco. Para 2025, uma das inovações é a gestão de resíduos, que será feita pela Associação dos Recicladores Emanuel, de Colombo.

“A ideia é reciclar, inclusive, o óleo de cozinha que será utilizado pelos expositores pra fritar pastel e acarajé, por exemplo”, explica Will. “Não podemos ainda dizer que o evento é 100% sustentável, mas estamos caminhando pra isso, provavelmente no próximo ano.”





Por ora, a previsão do tempo promete colaborar com a realização das atividades ao ar livre, mas em caso de reviravolta, ninguém precisa mudar os planos e ficar em casa. “O evento acontece do mesmo jeito”, garante Will Amaral. “O palco é coberto. Não teremos tenda para o público, mas aí é só encarar como carnaval”, brinca.

Além do Comitê de Cultura do Paraná, o Festival Afro de Curitiba também tem o apoio do Coletivo Soylocoporti, da Casa da Resistência, Rede de Mulheres Negras, SindiPetro, Sindicato dos Bancários, Fetec, Sismuc, Sismac, APP Sindicato, Senge, SindiJus, SindiJor, SindiSaúde, Siemaco, Instituto Municipal de Turismo, Usina de Ideias e prefeitura de Municipal de Curitiba, além dos parlamentares Giorgia Prates, Nori Seto, Vanda de Assis e Tico Kuzma.





Serviço:

Festival Afro de Curitiba

Dia 10 de agosto

Das 13h30 às 20 horas

Praça Zumbi dos Palmares (concha acústica)

Rua Lothário Boutin, 289 – Pinheirinho

Entrada gratuita

@festivalafrodecuritiba





