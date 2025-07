George Lucas faz sua primeira visita ao 'templo da cultura pop', na Comic-Con de San Diego

A Comic-Con, que reúne cerca de 130 mil fãs a cada ano na Califórnia, tornou-se uma plataforma importante para que os estúdios e suas estrelas apresentem seus lançamentos do cinema e da televisão. Mas Lucas chegou ao famoso salão H para falar do "Museu Lucas da Arte Narrativa" que, fundado por ele e sua esposa, a empresária Mellody Hobson, abrirá suas portas em Los Angeles no próximo ano.

Fãs presentes na Comic-Con de San Diego brandiram seus sabres de luz para receber no domingo (27) o diretor George Lucas, conhecido sobretudo por "Star Wars", em sua histórica primeira visita a este templo da cultura pop. O lendário cineasta de 81 anos foi recebido com uma ovação em um auditório com capacidade para 6.500 pessoas, muitas das quais fizeram fila por horas para garantir um lugar.

