Com programação até domingo, Museu Histórico de Londrina recebe a 10ª Semana do Café

Nesta terça-feira (24), às 19h30, acontece a abertura da 10ª edição da Semana do Café no Museu Histórico de Londrina, que fica na Rua Benjamin Constant, 900. O evento, que é gratuito e aberto a todos os interessados, terá apresentação da Companhia Ouro Verde de Viola Caipira, com participação da cantora Nega Néia, e uma projeção de obras do pintor Cândido Portinari, em uma tela instalada na área externa do Museu.

Além de dar início às atividades da Semana, a atividade comemora o Dia Nacional do Café, celebrado em 24 de maio. Com uma programação que vai até o dia 29 de maio, a 10ª Semana do Café conta com diversas atrações, incluindo oficinas e cursos, feira gastronômica e de artesanato, atividades de degustação, exibição de filmes, cafés especiais, visitas escolares e contação de histórias, entre outras. A agenda completa está disponível no perfil oficial de Instagram da Rota do Café.

O evento tem apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e secretarias municipais de Cultura, de Agricultura e Abastecimento e de Educação. Também tem parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Museu Histórico de Londrina.





A diretora de Turismo da Codel, Roberta Zulin, destacou que a Semana do Café integra o calendário oficial de comemorações de Londrina, e é uma importante atração turística e cultural da região. “O café tem um papel fundamental para a história e identidade de Londrina e do norte do Paraná, e por isso é importante preservar essas memórias, que também oferecem um grande potencial turístico, ao atrair pessoas de outras cidades e estados. Para nós, é uma satisfação poder participar da Semana do Café, que está de volta após dois anos de pandemia”, disse.





De acordo com a presidente da Associação Rota do Café, Fernanda Correa, a expectativa da organização para o retorno da atividade é bastante grande. “Estamos ansiosos para voltar, e as pessoas têm perguntado muito sobre a Semana do Café. Convidamos todos os londrinenses a conhecer a história e a memória da nossa cidade, tomar um café especial e vivenciar a trajetória do café, do pé até a xícara”, frisou.