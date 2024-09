Com público de 27 mil pessoas, Londrina Matsuri movimenta mais de R$ 4 milhões

A 20ª edição do Londrina Matsuri animou a cidade nos últimos dias, trazendo diversos elementos da cultura oriental para o Parque de Exposições Ney Braga. Tecnologia, inovação, workshops, arte, cultura e (muita) gastronomia marcaram os três dias do evento, que começou na sexta-feira (6) e seguiu até este domingo (8).





A todo momento uma nova atração subia aos palcos Sakura, Himawari e Hanabi. As apresentações foram diversas, dos taikos (tambores japoneses) à dança contemporânea.

Segundo dados preliminares da organização, mais de 27 mil pessoas passaram pelo Matsuri, garantindo um movimento de mais de R$ 4 milhões nos três dias. Foram 150 expositores. O impacto do evento é tão grande que muitas pessoas da RML (Região Metropolitana de Londrina) aproveitaram o final de semana ensolarado para conferir as atrações da feira.





Coordenador-geral do Londrina Matsuri, Luiz Shiroma aponta que a edição de 2024 superou as expectativas da organização. Uma das preocupações neste ano foi, também, dialogar com o aniversário de 90 anos de Londrina.

“O Londrina Matsuri nasceu para isso, para a integração de culturas”, afirma Shiroma, que cita a presença da cultura oriental entre os jovens, sobretudo o k-pop, que teve espaço na programação. O investimento do Grupo Sansey, entidade cultural e beneficente, sem fins lucrativos, é de R$ 500 mil para a realização do evento.





Uma das principais atrações foi o dublador Guilherme Briggs, que conversou com o público na sexta. Segundo o coordenador, foram mais de cinco mil presentes no dia. Outro destaque foi o Matsuri Games, que trouxe uma série de atividades interativas para o público, dos óculos de realidade virtual aos fliperamas.





