Começa nesta sexta a Festa da Canção 2025 em Maringá

Com diversas apresentações musicais e danças, a Festa da Canção inicia nesta sexta-feira (4), e segue até o dia 13 de abril, na praça do Antigo Aeroporto em Maringá (Noroeste). O evento beneficente, que une solidariedade, gastronomia, artesanato, cultura e lazer, será realizado de segunda a sexta, das 18h às 23h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h até meia-noite. Além disso, a festa ocorre juntamente como a Feira de Artesanato e a Feira do MEI.





Tradicional na ‘’Cidade Canção’’, a edição deste ano contará com atividades culturais para todos os gostos, com DJ, música sertaneja, MPB, orquestra e muito mais, além da apresentações de dança.

‘’Convidamos a população para que venham prestigiar os nossos artistas e também ajudar as entidades assistenciais da nossa cidade”, destaca o secretário de Cultura, Tiago Valenciano.





A Festa da Canção 2025 beneficiará 10 entidades assistenciais, que serão responsáveis pelas barracas gastronômicas do evento (clique aqui e confira a lista completa das entidades participantes) .

O evento faz parte da agenda oficial de eventos de Maringá, instituída por meio de lei municipal. A festividade é realizada pela SAS (Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa), em parceria com as secretarias de Cultura, Aceleração Econômica e Turismo, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Segurança, Saúde e Comunicação, além do apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar e do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros.





Confira as atrações culturais da Festa da Canção 2025:

Sexta, 04 de abril

DJ Camis - 17h às 19h

DJ Donatus - 19h30 às 21h

Sábado, 05 de abril

Paula Nayara (sertanejo) - 11h às 13

Passantes e Pensantes com apresentações de dança durante o dia

DJ JG - 20h às 22h20

Domingo, 06 de abril

Leila Muniz (MPB) - 11h às 13h

Associação Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica - 18h às 19h30

Centro Português com o grupo Os Lusíadas - 20h às 22h





Segunda, 07 de abril

Márcio e Ronaldo (sertanejo) - 20h às 22h





Terça, 08 de abril

Ana Viola (sertanejo) - 20h às 22h





Quarta 09, de abril

Duda Oliver (sertanejo) - 20h às 22h





Quinta, 10 de abril

Tercílio Men e banda (baile da terceira idade) às 16h

Stone Ferrari (solo) - 20h às 22h





Sexta, 11 de abril

Passantes e Pensantes com apresentação de dança - 18h às 19h30

Banda BlueRock (pop rock) - 20h às 22h





Sábado, 12 de abril

Instituição Isis Bruder (hip-hop) - 18h às 19h30

Luaa (MPB) - 20h às 22h





Domingo, 13 de abril

Grupo Brejeiras (samba) - 15h às 16h

Orquestra da APAE - 18h às 19h30

Orquestra Maringaense de Vidas Caipiras - 20h às 22h





