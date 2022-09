Comediante Caio Martins se apresenta em Londrina na próxima quinta-feira

No dia 8 de setembro, às 21h, o centro de eventos do Aurora Shopping Londrina receberá o show de stand-up comedy e mágica “Nesse Naipe”, com o humorista Caio Martins, que vem ganhando espaço no cenário nacional. O artista roda o Brasil com o show que combina performances de mágica e humor.





Paulista, Caio Martins já se apresentou em canais de TV como SBT e Record e está na programação do Comedy Central, o maior e mais conceituado canal de comédia do mundo. Em seu trabalho, leva a interatividade do show de ilusionismo, no qual conta com a participação da plateia, ao mesmo tempo em que faz seus textos de stand-up, abordando comicamente temas do cotidiano e também as dificuldades de ser mágico nos dias atuais. A apresentação solo inclui surpresas para o público, sempre com um toque de humor.

O mágico e humorista tem mais de 300 mil seguidores no Facebook e alcançou a marca de mais de 100 milhões de visualizações em seus vídeos no Facebook e no Youtube. Caio Martins também conquistou sua primeira placa de mais de 100 mil inscritos no YouTube, onde entrega um conteúdo inédito, sendo o único mágico e comediante do mundo a postar vídeos semanais de "Stand Up Comedy Magic".





Os ingressos para o show custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e podem ser adquiridos pela internet.