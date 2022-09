Sandra de Sá vem para incendiar o Samba da Madrugada em Londrina

O samba-rock ganha destaque na edição do Samba da Madrugada que acontece neste sábado (3) em Londrina. O evento que tem início às 22 horas, na Chácara da Apuel, recebe como convidada especial a rainha da black music nacional. A cantora carioca Sandra de Sá promete incendiar a roda com sua voz potente e cheia de swing. O repertório do show que a artista fará acompanhada de sua própria banda será repleto de hits acumulados em mais de 40 anos de carreira. Dentre eles, clássicos como “Sarará Criolo”, “Joga fora” e “Bye Bye Tristeza”.







O ecletismo é uma das marcas registradas de Sandra de Sá desde que a cantora lançou seu primeiro disco, em 1980. Em dezoito álbuns lançados desde então, a artista já passeou pelos mais diversos ritmos e estilos musicais, indo da MPB ao funk, sempre dando uma pitada de soul music às canções que interpreta.

A ligação da intérprete com o samba vem de longa data. Um de seus primeiros hits foi “Enredo do meu samba”, composição de Jorge Aragão e Dona Ivone Lara, que foi tema de abertura da novela "Partido Alto," exibida em 1984. Além de ter o samba-rock como ingrediente básico em sua discografia, a cantora sempre esteve inserida no universo dos bambas. Recentemente, a artista estreou na Sapucaí como compositora. Ela foi uma das autoras do samba-enredo em homenagem a Elza Soares apresentado pela Escola Mocidade Independente de Padre Miguel.





Dona de um swing eletrizante, a artista carioca tem levantado a bandeira da soul music no Brasil, subvertendo a sigla da MPB para Música Preta Brasileira. Sua gravação de “Olhos coloridos”, música de Macau, se tornou um hino das comunidades negras brasileiras ao som do conhecido refrão: “sarará criolo”.





