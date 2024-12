Concerto da Osuel com obras de Mozart e Beethoven fecha a temporada 2024

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) promove nesta quinta (5) e sexta-feira (6), às 20h30, no Teatro Ouro Verde, o concerto encerrando do ano com uma celebração especial em homenagem aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, e contará com a presença de Martina Hackelberg, consul-geral da Alemanha em São Paulo.





Para esta apresentação, a Osuel vai contar com a participação da talentosa soprano Patrícia Mello, com sua interpretação emocionante e técnica refinada, acompanhada pela regência do maestro Rossini Parucci, diretor artístico e regente titular da orquestra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Patrícia Mello é reconhecida por sua versatilidade e expressão. Atuando desde 2009, a soprano já se apresentou sob a batuta de diversos maestros renomados e interpretou papéis marcantes em óperas como Carmen, Madama Butterfly e La Bohème.





REPERTÓRIO

Publicidade





O concerto inicia com "Exultate Jubilate", de Wolfgang Amadeus Mozart, obra-prima composta em 1773 durante a estada do compositor em Milão. Esse moteto, escrito originalmente para o castrato Venanzio Rauzzini, se destaca pela sua leveza e virtuosismo, culminando na famosa ária "Alleluia".





Patrícia Mello vai dar vida a esta obra e sua presença no palco promete uma execução vibrante e intensa, que capturará a essência jubilosa da peça.

Publicidade





Em seguida, tem a Sinfonia nº. 5 em Dó Menor, Op. 67 - Beethoven e o Triunfo da Humanidade, uma das obras mais icônicas de toda a música clássica. Composta entre 1804 e 1808, a obra estreou em Viena e imediatamente se destacou pela força de sua narrativa musical. Beethoven, já lidando com os primeiros sinais de surdez, concebeu esta sinfonia como um símbolo de luta e superação.





A jornada do primeiro movimento dramático e agitado até o grandioso final em dó maior é frequentemente interpretada como uma representação do triunfo da humanidade sobre as adversidades.

Publicidade