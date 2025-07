Concerto 'Rotas da Seda' traz música antiga para o palco do Ouro Verde

O Teatro Ouro Verde será palco de uma verdadeira viagem sonora nesta sexta-feira (18), com a apresentação do concerto “Rotas da Seda: a música do mundo”, do grupo curitibano Studium Musicae – Ateliê de Música Histórica. O espetáculo é gratuito e faz parte da programação do 45º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML). É necessário retirar ingressos na plataforma Sympla para ter acesso ao teatro.





Pioneiro na interpretação de música composta antes de 1750, o Studium Musicae tem papel fundamental na história da música antiga no Brasil, sendo o primeiro grupo do país a gravar um disco inteiramente dedicado à música medieval. Fundado em Curitiba na década de 1980, contribuiu para transformar a capital paranaense em um centro de referência no gênero.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O concerto “Rotas da Seda” propõe uma reflexão sobre os caminhos históricos de troca cultural e comercial entre Oriente e Ocidente. É uma experiência que evoca temas como fé, comércio e intercâmbio entre povos desde antes do nascimento de Cristo até os dias atuais. O repertório traz um mosaico de estilos e abrange canções tradicionais de regiões por onde passaram as lendárias Rotas da Seda, incorporando línguas e instrumentos das culturas chinesa, japonesa, persa e europeia.





“Estamos levando ao público um repertório extremamente inusitado e curioso. São temas oriundos de tradições musicais diversas que primam pelos contrastes geográficos e culturais. Uma viagem sonora singular”, afirma Plínio Silva, que participa do Studium desde os anos 80.

Publicidade





Flávio Stein, outro integrante da primeira formação, está empolgado com o momento atual do grupo. “Temos curiosidade de voltar em grupo às cidades do interior e queremos saber como essa música vai soar para o público jovem de hoje. Lá atrás éramos nós os jovens e tínhamos um público imenso, também de jovens”. Os dois músicos dividem a direção geral do grupo.





Turnê pelo Paraná

Publicidade





Em 2022, após uma interrupção de 28 anos, o Studium Musicae retornou às atividades realizando concertos em Curitiba e neste ano está fazendo sua primeira turnê pelo Estado com o grupo renovado. A turnê recebeu recursos do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE, da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná e incentivo da Copel. Além disso, conta com a parceria do Festival Internacional de Música de Londrina.

Publicidade





A turnê já passou por Curitiba, São José dos Pinhais, Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu, sempre encantando as plateias com seus instrumentos inusitados e músicas pouco conhecidas do público. “As pessoas ficam maravilhadas com os instrumentos diferentes e no final do concerto vão até o palco para ver de perto. A reação da plateia está sendo de descoberta dessa música antiga”, diz Alvaro Collaço, idealizador e produtor da turnê.





Atualmente o Studium Musicae é formado por Flávio Stein, Norberto Pavelec e Plínio Silva, músicos que participaram da primeira formação nos anos 80; Júlio Cesar Coelho, que integrou o grupo nos anos 90; Daniele Oliveira, Márcia Kaiser e o percussionista Fábio Mazzon, que participam desde 2022; e Mateus Sokolowski, integrante desde 2024.

Publicidade





História documentada





Publicidade

A trajetória do grupo é tema do documentário “Música Inesperada”, dirigido por Neni Glock, lançado em abril deste ano na Cinemateca de Curitiba. O filme reconta a história desde os tempos do Conjunto Renascentista de Curitiba, criado em 1981 pela gambista Eunice Brandão. Em 1983, o grupo passou a se chamar Studium Musicae, e no ano seguinte lançou o LP “As Cruzadas”, primeiro disco exclusivamente de música medieval no Brasil.





Em 1987, o Studium fez sua primeira parada, retornando em 1990 com nova formação, quando realizou uma turnê pelos Países Baixos, documentada no CD “HollandTour”, gravado ao vivo. Em 2022, o grupo ressurgiu após o lançamento do CD triplo “Tríptico”, e continua a surpreender e emocionar as plateias.

Publicidade





Agenda:

45º FIML – Concerto “Rotas da Seda: a música do mundo”, com o grupo Studium Musicae

Quando: sexta-feira (18)

Onde: Teatro Ouro Verde

Horário: 20h30

Ingressos: gratuito. Retire o ingresso no link: https://www.sympla.com.br/evento/studium-musicae-rotas-da-seda/3018495





Assinatura

A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).





Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.

Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; Cultural Hall; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.





Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).





ONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: